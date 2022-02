Biden an die Bürger Russlands: 'Sie sind nicht unser Feind'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat erneut für eine diplomatische Lösung im Ukraine-Konflikt mit Russland geworben. "Wir sollten Diplomatie jede Chance auf Erfolg geben", sagte Biden am Dienstag im Weißen Haus. "Und ich glaube, dass es echte Wege gibt, um unsere jeweiligen Sicherheitsbedenken auszuräumen." Biden betonte: "Die Vereinigten Staaten und die Nato stellen keine Bedrohung für Russland dar. Die Ukraine bedroht Russland nicht." Die USA versuchten auch nicht, Russland zu destabilisieren. "An die Bürger Russlands: Sie sind nicht unser Feind." Biden unterstrich zugleich, ein russischer Einmarsch in die Ukraine bleibe weiterhin möglich.

"Wir suchen keine direkte Konfrontation mit Russland", sagte Biden. Sollte Russland allerdings US-Staatsbürger in der Ukraine angreifen, würden die USA energisch reagieren. Der US-Präsident warnte die russische Regierung auch vor "asymmetrischen" Attacken auf Ziele in den USA und bei verbündeten Staaten. Als Beispiel nannte er Cyberangriffe etwa auf Unternehmen oder kritische Infrastruktur. "Wir sind darauf vorbereitet zu reagieren."/cy/DP/men