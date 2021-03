Biden baut Gegengewicht zu China mit Indo-Pazifik-Gipfel aus

Washington (Reuters) - US-Präsident Joe Biden vertieft die Allianz zu wichtigen Partnern im Indo-Pazifik-Raum, um ein größeres Gegengewicht zu China zu schaffen.

Auf einem virtuellen Gipfel mit den Regierungschefs aus Japan, Australien und Indien betonte er am Freitag, dass "ein freier und offener Indo-Pazifik entscheidend für unser aller Zukunft" sei. Die USA strebten eine Zusammenarbeit mit all ihren Verbündeten in der Region an, "um Stabilität zu erreichen".

Es war das erste Mal, dass die Vierer-Gruppe, die sich "Quad" nennt, auf Ebene der Staats- und Regierungschefs zusammenkam. Indiens Ministerpräsident Narendra Modi sagte, die Gruppe sei "erwachsen geworden" und werde "jetzt eine wichtige Säule der Stabilität in der Region bleiben". Ein persönliches Treffen soll es noch im Laufe dieses Jahres geben.

Das Thema regionale Sicherheit stand angesichts der zunehmenden Präsenz Chinas in der Region ganz oben auf der Agenda. Gesprochen wurde aber auch über Lieferketten und die damit einhergehende Abhängigkeiten von China, über Klimaschutz sowie über die Folgen der Coronavirus-Pandemie. Nach US-Angaben will die Quad-Gruppe Indien finanziell unterstützen, um die Produktion von Impfstoffen für das Land zu steigern.