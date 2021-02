Biden bekennt sich zu engem transatlantischen Verhältnis

Berlin (Reuters) - US-Präsident Joe Biden hat sich zu engen transatlantischen Beziehungen bekannt.

"Amerika ist zurück", sagte Biden am Freitag auf der virtuellen Münchner Sicherheitskonferenz. Biden kündigte eine enge Zusammenarbeit der USA mit den EU-Partnern an. Die USA stünden auch zur Nato und dem Artikel 5 zur Beistandspflicht, sollte ein Mitgliedstaat angegriffen werden. In diesem Zusammenhang bekräftigte Biden auch, den Beschluss seines Vorgängerns Donald Trump zur Reduzierung der US-Truppen in Deutschland zu überprüfen. Die Beziehungen zwischen den USA und Europa waren unter Trump zum Teil von erheblichen Spannungen geprägt. Biden hat unmittelbar nach seinem Amtsantritt betont, er werde das transatlantische Verhältnis wieder hochhalten. Biden ist der erste US-Präsident, der auf der Münchner Sicherheitskonferenz auftritt.