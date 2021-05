Biden deutet Kompromissbereitschaft bei höherer Unternehmenssteuer an

Washington (Reuters) - US-Präsident Joe Biden hat bei der geplanten Erhöhung der Unternehmenssteuer Kompromissbereitschaft signalisiert.

Um sein Infrastrukturprogramm bezahlen zu können, müsse sichergestellt werden, dass die Steuerkürzung von 2017 "auf zwischen 25 und 28 Prozent" zurückgenommen werde, sagte Biden am Donnerstag in Louisiana. "Ich bin zu Kompromissen bereit." Biden hatte ursprünglich eine Anhebung von gegenwärtig 21 Prozent auf 28 Prozent gefordert. Kongressberater sagten der Nachrichtenagentur Reuters im April, 25 Prozent sei vermutlich der Wert, der am Ende herauskommen würde.

Die USA hatten unter Präsident Donald Trump die Unternehmenssteuern von 35 Prozent auf 21 Prozent gesenkt. Biden hat ein Infrastrukturprogramm mit einem Volumen von 2,3 Billionen Dollar vorgelegt, das er durch den Kongress bringen muss. Dort haben seine Demokraten jedoch nur eine kleine Mehrheit.