Biden erhöht Flüchtlingsobergrenze in den USA

Washington (Reuters) - US Präsident Joe Biden hat die Zahl der Flüchtlingsaufnahmen in den USA von 15.000 auf 62.500 angehoben.

In einer Stellungnahme gab der Präsident am Montag bekannt, die historisch niedrige Flüchtlingszahl, die von der vorherigen Regierung festgelegt worden war "spiegelt nicht Amerikas Werte wider als eine Nation die Flüchtlinge willkommen heißt und unterstützt." Biden sah sich einer Welle der Kritik gegenüber, nachdem er noch vor zwei Wochen erklärt hatte, er werde die Obergrenze für Flüchtlinge zunächst auf dem niedrigen Niveau seines republikanischen Vorgängers Donald Trump beibehalten. Ein Mitarbeiter des Weißen Hauses sagte, Biden wolle nun die Obergrenze unabhängig von Kapazitätsbeschränkungen anheben, um "eine sehr klare Botschaft zu senden, dass die Bearbeitung von Flüchtlingen ein kritischer Teil von Amerikas Platz in der Welt ist."