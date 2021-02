Biden erlässt erste Anordnungen zur Abkehr von Trumps harter Migrationspolitik

Washington (Reuters) - US-Präsident Joe Biden dringt weiter auf einen Kurswechsel der "Null-Toleranz"-Einwanderungspolitik seines Vorgängers Donald Trump.

"Wir werden daran arbeiten, die moralische und nationale Schande der vorherigen Regierung ungeschehen zu machen, die buchstäblich - nicht im übertragenen Sinne - Kinder aus den Armen ihrer Familien gerissen hat", sagte Biden bei der Unterzeichnung von drei Dekreten zu Einwanderungs- und Asylfragen im Weißen Haus am Dienstag. Biden setzte eine Arbeitsgruppe zur Zusammenführung für an der mexikanischen Grenze getrennten Migrantenfamilien ein. "Die Sicherung unserer Grenzen erfordert nicht, dass wir die Menschlichkeit derjenigen ignorieren, die versuchen, sie zu überqueren", heißt es in dem Papier.

Er ordnete weiter eine Überprüfung des vom Trump eingesetzten "Migrant Protection Protocols" (MPP) an, das 65.000 Asylsuchende in Mexiko auf ihre Anhörungen in den USA warten lässt. Auch soll die Einbürgerung von in den USA lebenden Migranten erleichtert werden. Die Regierung kündigte die Überprüfung von weitere Regelungen an, die Hürden für legale Migration geschaffen hätten.