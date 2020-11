Biden ernennt Ron Klain zum Stabschef

Washington (Reuters) - Der gewählte US-Präsident Joe Biden gibt erste Mitglieder seiner Regierung bekannt.

Am Mittwochabend kündigt Biden die Ernennung des Demokraten Ron Klain zu seinem Stabschef an. Klain arbeitete erstmals 1989 für Biden und gilt seither als enger Vertrauter des zukünftigen US-Präsidenten. Es wird erwartet, dass Klain eine Schlüsselfunktion in Bidens Kampf gegen das Coronavirus zukommt: der zukünftige Stabschef übte offen Kritik am Umgang des US-Präsidenten Donald Trump mit der Pandemie.