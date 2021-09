Biden - Extremwetter kosten USA weit über 100 Milliarden Dollar

Golden (Reuters) - Die Schäden aus Naturkatastrophen werden die USA laut US-Präsident Joe Biden "weit über" 100 Milliarden Dollar kosten.

Damit würden die Aufwendungen des vergangenen Jahres von 99 Milliarden noch übertroffen, sagte Biden am Dienstag bei einer Rede im Nationalen Labor für Erneuerbare Energien (NREL) im US-Bundesstaat Colorado. Nahezu eine von drei amerikanischen Gemeinden sei in den letzten Monaten von extremen Wetterereignissen betroffen gewesen. "Wir wissen, was die Ursache ist - der Klimawandel. Wir wissen, was den Klimawandel verursacht - das menschliche Handeln", sagte Biden. Der US-Präsident hatte den Kampf gegen den Klimawandel zu einem der wichtigsten Ziele seiner Regierung erklärt.