Biden fordert nach George-Floyd-Urteil Polizei-Reformen

Washington/Columbus (Reuters) - US-Präsident Joe Biden will seiner Sprecherin zufolge in einer zentralen Rede in der kommenden Woche eine Reform der Polizeigesetze fordern.

Biden sei der Meinung, dass es gegenwärtig zu schwer sei, Beamte zu verurteilen, sagte Jen Psaki am Mittwoch. "Das muss geändert werden." Ihre Ankündigung kam einen Tag nach der Verurteilung eines weißen Ex-Polizisten in Minnesota, der den Afroamerikaner George Floyd vor einer Menschenmenge getötet hatte. Der weltweit mit Spannung verfolgte Fall zog am Mittwoch weitere Kreise: Das Justizministerium kündigte eine Prüfung der Polizei-Arbeit in Minnesota an mit Blick auf unverhältnismäßige Gewaltanwendung.

Biden soll am Mittwoch kommender Woche anlässlich der ersten 100 Tage seiner Amtszeit vor dem Kongress sprechen, seine wohl wichtigste Rede nach der zu seinem Antritt. Der Fall Floyd und mehrere andere Zwischenfälle dieser Art haben über die USA hinaus eine Debatte über Rassismus und Polizeigewalt entfacht. Im US-Recht schützt das juristische Prinzip der "qualified immunity" Polizisten nach einer Gewalttat in vielen Fällen vor einer Klage. Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters im Mai 2020 ergaben, dass das Prinzip Beamte auch in solchen Fällen - einschließlich solcher mit Todesfolge - schützt, in denen Gerichte eine Verletzung der Bürgerrechte befanden hatten.

Das Repräsentantenhaus hat einen Gesetzentwurf verabschiedet, der unter anderem dies beenden würde. Allerdings muss die Vorlage den Senat passieren, wo Bidens Demokraten nur über eine minimale Mehrheit verfügen. Die Republikaner lehnen die Reformpläne ab. Während die Debatte in Washington läuft, sorgte nun ein neuer Zwischenfall im Bundesstaat Ohio für Aufsehen: In Columbus wurde eine schwarze Teenagerin unter zunächst ungeklärten Umständen von einem Beamten erschossen, der einem Video zufolge offenbar weiß war. Die Aufnahmen scheinen zu zeigen, wie die 16-Jährige zwei Personen mit einem Messer angreift. Der Vorfall am Dienstag - dem Tag des Floyd-Urteils - führte zu Straßenprotesten. Die Polizei hat Ermittlungen angekündigt.