Biden in Reuters-Umfrage acht Prozentpunkte vor Trump

New York (Reuters) - Der seit einiger Zeit in Umfragen zur US-Präsidentenwahl zurückliegende Amtsinhaber Donald Trump hat auch bei der stark umworbenen Gruppe der unentschiedenen Wähler das Nachsehen.

Das geht aus einer aktuellen Erhebung der Nachrichtenagentur Reuters und des Meinungsforschungsinstituts Ipsos hervor. Demnach sagen 61 Prozent der Befragten, die sich noch nicht festgelegt haben oder eigentlich zu einer anderen Partei als den Republikanern und den Demokraten tendieren, sie würden Herausforderer Joe Biden unterstützen, wenn sie sich zwischen ihm oder Trump entscheiden müssten. Nur 39 Prozent würden Trump vorziehen. Auch insgesamt liegt der Republikaner Trump in der Umfrage hinter dem Demokraten Biden. 38 Prozent der Befragten geben an, sie würden am 3. November dem Präsidenten ihre Stimme geben. 46 Prozent sind für Biden.

Sowohl Trumps als auch Bidens Wahlkampfstab haben zuletzt viel Aufwand betrieben, um unentschiedene Wähler zu erreichen. Gerade diese Gruppe könnte das Zünglein an der Waage sein, insbesondere in den sogenannten Swing States, also jenen Bundesstaaten, die mal republikanisch, mal demokratisch wählen. Bei der Wahl 2016 hatte eine Reuters-Umfrage ergeben, dass die Sympathien unter den Unentschiedenen zunächst zu gleichen Teilen zwischen Trump und seiner damaligen Gegenkandidatin Hillary Clinton verteilt waren. Am Wahltag erhielt Trump dann eine Mehrzahl der Stimmen von Wählern, die angaben, sie hätten sich erst in der letzte Woche vor der Wahl festgelegt.

Die aktuelle Umfrage wurde zwischen dem 15. und 21. Juli online erstellt. 4430 Amerikaner beteiligten sich.