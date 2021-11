Biden: Innovative Technologien für Klimaschutz benötigt

GLASGOW (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat beim Weltklimagipfel im schottischen Glasgow einen deutlichen Ausbau der US-Förderung für innovative Technologien in Aussicht gestellt. "Innovation ist der Schlüssel zur Erschließung unserer Zukunft", sagte Biden am Dienstag. "Deshalb arbeiten die Vereinigten Staaten daran, die Mittel für Forschung und Entwicklung im Bereich sauberer Energien in den nächsten vier Jahren zu vervierfachen." Die derzeitigen Technologien reichten nicht aus, um die weltweiten Klimaschutzziele zu erreichen, sagte er. Nötig sei "ein entscheidendes Jahrzehnt für die Innovation", bei dem auch die Privatwirtschaft gefragt sei./cy/DP/jha