Biden läutet nächste Stufe im Kampf gegen Corona ein

Washington (Reuters) - Ein Jahr nach den ersten Corona-Einschränkungen in den USA läutet Präsident Joe Biden die nächste Stufe im Kampf gegen die Virus-Pandemie ein. Zur besten Sendezeit in den USA will er sich am Donnerstag um 20.00 Uhr (Freitag, 02.00 Uhr MEZ) im Fernsehen an die Amerikaner wenden und ihnen Mut machen. In seiner Rede werde es zunächst darum gehen, "was wir als Nation in diesem vergangenen Jahr durchgemacht haben", kündigte Biden an. "Aber viel wichtiger ist, dass ich über das sprechen werde, was als nächstes kommt. Ich werde die nächste Phase in der Reaktion auf Covid starten und erklären, was wir als Regierung tun werden und um was wir das amerikanische Volk bitten werden."

Es wird damit gerechnet, dass Biden seine Mitbürger davor warnen wird, zu früh zum gewohnten Verhalten zurückzukehren. Er dürfte vor allem aber auch für Zusammenhalt werben und versuchen, Hoffnung auf eine gemeinsame Überwindung der Krise zu machen.

Etwa 530.000 Menschen sind in den USA mittlerweile an oder mit dem Virus gestorben, so viele wie in keinem anderen Land. Biden hat die Bewältigung der Pandemie zur obersten Priorität seiner Präsidentschaft erklärt. Im Wahlkampf setzte er besonders auf das Versprechen, die Krise effektiver als sein Vorgänger Donald Trump anzugehen, der die Gefahr des Virus heruntergespielt hatte. Biden vermied es dabei, zu viel Optimismus zu schüren. Seit seiner Amtsübernahme im Januar bereitete er die Amerikaner darauf vor, dass die Totenzahlen steigen würden und die Pandemie weiter für Leid in der Bevölkerung sorgen werde.

Gleichzeitig aber kam die Impfkampagne langsam in Fahrt und am Mittwoch konnte Biden seinen ersten großen Erfolg als Präsident feiern: Der Kongress verabschiedete sein 1,9 Billionen Dollar schweres Hilfspaket, mit dem die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abgefedert und die Konjunktur kräftig angekurbelt werden sollen. "Es gibt ein Licht am Ende des Tunnels", sagte Bidens medizinischer Chef-Berater Anthony Fauci dem Sender "NBC" am Donnerstag. Im späteren Sommer oder Anfang Herbst "werden wir einen großen, großen Unterschied feststellen".