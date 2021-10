Biden nimmt an ASEAN-Gipfel teil

Washington/ Bandar Seri Begawan (Reuters) - US-Präsident Joe Biden nimmt nach dem Rückzug seines Amtsvorgängers Donald Trump aus dem Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) am Gipfeltreffen des 10-Nationen-Blocks in Brunei teil.

Biden werde die US-Delegation beim ASEAN-Gipfel in dieser Woche leiten, teilte die US-Botschaft in Brunei der Nachrichtenagentur Reuters am Montag mit. Der US-Präsident werde das anhaltende Engagement der USA für die zentrale Rolle der ASEAN in regionalen Angelegenheiten und neue Initiativen zur Stärkung der strategischen Partnerschaft der USA mit dem Block erörtern. Auch soll "gemeinsam an der Beendigung der Covid-19-Pandemie, der Bewältigung der Klimakrise, der Förderung des Wirtschaftswachstums und der Bewältigung einer Reihe anderer regionaler Herausforderungen und Chancen" gearbeitet werden, teilte das US-Präsidialamt mit.

Trump hatte sich während seiner Amtszeit aus dem Staatenbund zurückgezogen. Zu den zehn ASEAN-Staaten gehören Vietnam, die Philippinen, Singapur, Indonesien, Malaysia, Thailand, Brunei, Laos, Kambodscha und Myanmar. Biden versucht, Beziehungen zu den US-Verbündeten, die unter Trump gelitten hatten, wieder zu verbessern, um eine gemeinsame Front gegen die Handelsmacht China aufzubauen.