Biden nominiert General im Ruhestand zum Verteidigungsminister

Wilmington/Washington (Reuters) - Der designierte US-Präsident Joe Biden will den pensionierten General Lloyd Austin als Verteidigungsminister nominieren.

Austin wäre der erste Afroamerikaner auf den Posten. Bidens Übergangsteam lobte am Dienstag in ihrer Ankündigung die Erfahrung des 67-Jährigen. Zuvor hatten mehrere Medien über die Pläne berichtet. Austin war Kommandeur der US-Streitkräfte im Nahen Osten unter Präsident Barack Obama und ging 2016 in den Ruhestand. Er bräuchte eine Sondergenehmigung vom Senat für den Posten, weil für einen Übergang vom Militär zum Kabinett eigentlich eine Frist von sieben Jahren vorgeschrieben ist. Auch seine Nominierung wird vom Senat bestätigt werden müssen. Dort sind die Mehrheiten bis zu Stichwahlen im Januar unklar.