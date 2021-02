Biden-Regierung hält an Forderung nach Assange-Auslieferung fest

Washington (Reuters) - Auch die neue US-Regierung von Präsident Joe Biden will eine Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange aus britischer Haft erreichen.

Ein Sprecher des US-Justizministeriums erklärte am Dienstag, man wolle weiter gegen die Entscheidung eines britischen Gerichts Einspruch erheben, den 49-Jährigen nicht an die USA zu überstellen. Die Frist dafür läuft am Freitag aus. Die USA werfen Assange unter anderem Verstoß gegen ein Spionagegesetz vor. Die Regierung von Präsident Barack Obama hatte sich noch gegen ein Auslieferungsgesuch entschieden. Sein Nachfolger Donald Trump weitete die Anklage dann aus und forderte eine Überstellung.