Biden reist nach Kalifornien wegen Waldbränden und Gouverneurswahl

Bangalore (Reuters) - US-Präsident Joe Biden hat Kalifornien wegen der schweren Waldbrände zum Katastrophenfall erklärt und damit den Weg für weitere Bundeshilfe geebnet.

Zusätzliche Schritte seien möglich, wenn der Bundesstaat darum bitte, erklärte das Präsidialamt am Sonntag. Biden werde noch am Montag nach Sacramento reisen, um sich ein Bild vom Ausmaß der jüngsten Waldbrände zu machen. Biden hatte ohnehin vor, am Montag nach Kalifornien zu reisen, um den demokratischen Gouverneur Gavin Newsom zum Abschluss eines vorgezogenen Wahlkampfs zu unterstützen.

Newsom muss sich am Dienstag einem Abwahlantrag stellen, der aus dem Lager der Republikaner mittels einer Unterschriftenaktion durchgesetzt wurde. Ein Verlust der demokratischen Hochburg wäre für Biden ein schwerer Schlag. Zwar deuten Umfragen auf eine Mehrheit für Newsom, doch könnte letztlich entscheiden, ob die Republikaner unzufriedene Wähler stärker mobilisieren können. Konservative fordern vor allem schärfere Immigrations- und Kriminalitätsgesetze und kritisieren den Kurs in der Corona-Pandemie.

Biden hatte bereits in diesem Monat den Notstand in Kalifornien ausgerufen und Bundeshilfe angeordnet, um die Einsatzkräfte bei der Brand-Bekämpfung zu unterstützen. Mehr als 6800 Wald- und Buschbrände haben in diesem Jahr allein in Kalifornien bereits eine Fläche von fast 6900 Quadratkilometern zerstört. Damit zählen die Brände zu den schwersten in der Geschichte des Westküstenstaates. Sie wurden durch extreme Hitze und Trockenheit angefacht, die nach Ansicht von Experten symptomatisch für den Klimawandel sind. Seit Mitte August wütet vor allem ein großes Feuer in der Nähe des Urlaubsgebiets am Lake Tahoe östlich der kalifornischen Hauptstadt Sacramento. Den Behörden zufolge ist es zu 65 Prozent eingedämmt. Allerdings warnen sie, dass die Flammen durch Südwestwinde in den nächsten Tagen wieder angefacht werden könnten.