Biden sichert Selenskyj im Ukraine-Konflikt "entschlossene Reaktion" der USA zu

Wilmington (Reuters) - US-Präsident Joe Biden hat seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj bei einem möglichen Einmarsch Russlands eine schnelle und umfassende Reaktion der USA und ihrer Verbündeten zugesichert.

"Präsident Biden machte deutlich, dass die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten und Partner entschlossen reagieren werden, wenn Russland weiter in die Ukraine eindringt", erklärte die Sprecherin des Präsidialamts, Jen Psaki, nach dem Telefonat der beiden Regierungschefs am Sonntag. Biden und Selenskyj besprachen nach Angaben des Weißen Hauses die Vorbereitungen für eine Reihe von bevorstehenden diplomatischen Treffen zur Bewältigung der Ukraine-Krise. Selenskyj teilte auf Twitter https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1477766426945536001 mit, dass sie gemeinsame Maßnahmen zur Erhaltung des Friedens in Europa und zur Verhinderung einer weiteren Eskalation erörtert hätten.

Vertreter der USA und Russlands wollen zur Entschärfung des Ukraine-Konflikts am 9. und 10. Januar in Genf zusammenkommen, gefolgt von Gesprächen zwischen Russland und der Nato am 12. Januar. Einen Tag später ist dann eine Zusammenkunft mit Vertretern europäischer Länder sowie Russlands und den USA geplant, an der die in Wien ansässige Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ebenso beteiligt sein soll wie die Ukraine und andere ehemalige Sowjetstaaten. Russland hat an der ukrainischen Grenze Zehntausende Soldaten zusammengezogen und fordert ein Ende der Nato-Osterweiterung, insbesondere einen Verzicht auf eine Mitgliedschaft der Ukraine.