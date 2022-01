Biden spricht zum Jahrestag der Kapitol-Stürmung - Trump sagt Veranstaltung ab

Washington (Reuters) - US-Präsident Joe Biden wird nach Angaben des US-Präsidialamts am 6. Januar den Jahrestag der Kapitol-Erstürmung würdigen.

"Am Donnerstag wird der Präsident die Wahrheit über die Geschehnisse ansprechen, nicht die Lügen, die einige seither verbreitet haben, sowie die Gefahr, die dies für die Rechtsstaatlichkeit und unser demokratisches Regierungssystem darstellt", erklärte Jen Psaki, Sprecherin des US-Präsidialamts, am Dienstagnachmittag (Ortszeit) gegenüber Reportern in einer ersten Vorschau auf die Ausführungen des Präsidenten. Biden werde die Rolle der Sicherheitskräfte im Kapitol am 6. Januar besonders hervorheben. "Dank ihres Einsatzes hat unsere Demokratie dem Angriff eines Mobs standgehalten, und der Wille von mehr als 150 Millionen Menschen, die bei den Präsidentschaftswahlen ihre Stimme abgegeben haben, wurde letztendlich vom Kongress anerkannt", sagte Psaki.

Beim Sturm auf den Sitz des Kongresses in Washington durch Anhänger des damaligen US-Präsidenten Donald Trump waren vier Menschen getötet worden, ein Polizist erlag am nächsten Tag seinen Verletzungen. Mehr als 700 Menschen wurden inzwischen festgenommen. Die Vorgänge werden von einem Kongress-Ausschuss untersucht, der sich auch mit dem Vorwurf befasst, Trump trage eine Mitverantwortung für die Gewalt. Trump sagte eine für den Abend des 6. Januar angesetzte Pressekonferenz in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Florida ab und erklärte, er werde stattdessen viele der gleichen Themen auf einer Veranstaltung am 15. Januar ansprechen.