Biden stellt neuen Fed-Kandidaten für die oberste Bankenaufsicht vor

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat einen neuen Kandidaten für den Posten als Chef der Bankenaufsicht im Direktorium der Notenbank Federal Reserve (Fed) vorgestellt. Er werde in Kürze den Juraprofessor und früheren Spitzenbeamten des US-Finanzministeriums Michael Barr für den Posten des stellvertretenden Fed-Vorsitz für die Bankenaufsicht nominieren, erklärte Biden am Freitag. Barr habe unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama führend an der Einführung des Dodd-Frank-Gesetzespakets zur Finanzmarktregulierung mitgewirkt. Auch unter Ex-Präsident Bill Clinton habe er bereits für das Weiße Haus und das Finanzministerium gearbeitet, hieß es.

Der Demokrat Biden hatte im Januar ursprünglich Sarah Bloom Raskin für die Stelle der Bankenaufsicht bei der Fed vorgeschlagen. Sie hatte zuvor betont, wie wichtig der Kampf gegen den Klimawandel auch aus wirtschaftlicher und finanzmarkttechnischer Sicht ist. Unter anderem deswegen lehnten die Republikaner im US-Senat ihre Nominierung ab. Nachdem sich auch der eher konservative demokratische Senator Joe Manchin von ihr distanzierte, zog Raskin ihre Kandidatur zurück. Bidens Demokraten sind im Senat wegen ihrer hauchdünnen Mehrheit auf jede Stimme angewiesen. Die Kongresskammer muss die Nominierungen des Präsidenten bestätigen./jbz/DP/he