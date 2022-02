Biden und Putin zu Gipfeltreffen bereit, US-Indextures steigen

Ausgehandelt hat diesen Deal der französische Präsident Emmanuel Macron. Dieser teilte mit, dass US-Präsident Joe Biden und der russische Präsident Wladimir Putin zugestimmt haben, ein Gipfeltreffen zwischen den USA und Russland zur Ukraine-Krise abzuhalten. Die Meldung ging kurz vor 02.00 Uhr über die Nachrichtenticker. Also kurz vor Eröffnung des japanischen Handels. Die US-Indexfutures ziehen deutlich an. Ab 00.00 Uhr waren sie zunächst deutlich nach unten abgerutscht. Jetzt stehen sie sogar im Plus. Der Ölpreis rutscht hingegen ins Minus.

Anbei der Link zur kostenlosen Echtzeitkurs-Marktübersicht auf Guidants:

https://go.guidants.com/?locale=de#c/405186

Heute ist in den USA Feiertag ('Presidents Day'). Die großen US-Aktienbörsen bleiben also geschlossen, der europäische Atienmarkt wird ohne US Vorgaben auskommen müssen.

Die Nachricht von dem möglichen Gipfeltreffen hat das Potential am Aktienmarkt einen Shortsqueeze auszulösen. Immerhin hatten sich seit Freitag die Nachrichten aus der Ukraine und Russland fortlaufend verschlechtert. Ein Shortsqueeze ist ein Kursanstieg, der dadurch zustande kommt, dass Marktteilnehmer, die auf fallende Kurse spekuliert haben, ihre Shortpositionen covern müssen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)