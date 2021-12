Biden unterzeichnet Gesetz zu Anhebung der Schuldenobergrenze

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat das Gesetz zur Erhöhung der Schuldenobergrenze unterzeichnet. Das teilte das Weiße Haus am Donnerstag in Washington mit. Der Kongress hatte zuvor für das Vorhaben gestimmt und so einen unmittelbar drohenden Zahlungsausfall verhindert. Biden musste das Gesetz nun noch mit seiner Unterschrift in Kraft setzen. Der Regierung ist nun die Aufnahme von 2,5 Billionen US-Dollar (2,24 Billionen Euro) zusätzlicher Schulden erlaubt.

Das Finanzministerium hatte zuletzt gewarnt, der Regierung könnte ohne Anhebung der Grenze noch diese Woche das Geld ausgehen. Ein Zahlungsausfall der weltgrößten Volkswirtschaft hätte eine globale Finanzkrise und einen wirtschaftlichen Abschwung auslösen können./nau/DP/zb