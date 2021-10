Biden - USA fühlen sich zu Taiwans Schutz verpflichtet

Baltimore (Reuters) - US-Präsident Joe Biden hat öffentlich bekräftigt, wie wichtig der Schutz Taiwans für die USA ist.

Biden besuchte am Donnerstag (Ortszeit) eine Veranstaltung des TV-Senders CNN in Baltimore und antwortete auf die Frage eines Reporters, ob die USA Taiwan auch verteidigen würden, mit: "Ja, wir sind dazu verpflichtet." Biden sagte, man solle sich keine Sorgen über die militärische Stärke Washingtons machen, denn China, Russland und der Rest der Welt wüssten, dass die USA das stärkste Militär der Welt seien. "Ich will keinen kalten Krieg mit China. Ich möchte nur, dass China versteht, dass wir nicht zurücktreten und unsere Ansichten nicht ändern werden", so der US-Präsident.

Obwohl die amerikanische Regierung gesetzlich verpflichtet ist, Taiwan die Mittel zur Selbstverteidigung zur Verfügung zu stellen, verfolgt es seit langem eine Politik der "strategischen Zweideutigkeit" in der Frage, ob es im Falle eines chinesischen Angriffs militärisch eingreifen würde, um Taiwan zu schützen. Die militärischen Spannungen zwischen Taiwan und China sind dem taiwanesischen Verteidigungsminister Chiu Kuo-cheng zufolge, so stark wie seit mehr als 40 Jahren nicht mehr.