Biden: Verbündete 'geeinter und entschlossener' denn je

NEW YORK (dpa-AFX) - Die westlichen Verbündeten stehen nach den Worten von US-Präsident Joe Biden angesichts des Krieges in der Ukraine enger zusammen als je zuvor. "Die gute Nachricht ist, dass die NATO geeinter und entschlossener denn je war", sagte Biden am Donnerstag in Washington. Es bestehe kein Zweifel, dass alle NATO-Verbündeten ihre Verpflichtungen nach Artikel 5 erfüllen werden, "der besagt, dass ein Angriff auf einen als Angriff auf alle gilt"./scb/DP/he