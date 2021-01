Biden warnt vor Verzögerung bei Kabinettsbildung und Corona-Bekämpfung

Washington (Reuters) - Nach der Einleitung des Amtsenthebungsverfahrens gegen US-Präsident Donald Trump appelliert dessen designierter Nachfolger Joe Biden an den Senat, andere wichtige Aufgaben wie die Bekämpfung der Corona-Pandemie und die Kabinettsbestätigung nicht zu vernachlässigen.

Er hoffe, dass die Senatsführung einen Weg finden werde, ihre Verpflichtungen im Zusammenhang mit dem Prozess gegen Trump zu erfüllen und gleichzeitig an anderen wichtigen Angelegenheiten zu arbeiten, erklärte der Demokrat in der Nacht zum Donnerstag. Die Bemühungen zur Belebung der Wirtschaft sowie das Impfprogramm sollten nicht verzögert werden. Gleiches gelte für die Bestätigung wichtiger Kabinettsposten, für die der Senat ebenfalls zuständig ist.

Das Repräsentantenhaus hatte am Mittwoch mit der Annahme der Anklage gegen Trump das Amtsenthebungsverfahren offiziell eröffnet. Für den eigentlichen Prozess ist aber der Senat zuständig. Wann die Kammer sich mit der Anklage befasst, ist jedoch unklar. Die nächste Sitzung ist für den 19. Januar angesetzt - einen Tag vor der Vereidigung Bidens. Sollte der Senat gleich zu Beginn von Bidens Amtszeit das Amtsenthebungsverfahren auf die Agenda heben, könnten andere Themen in den Hintergrund rücken. Ein Ausweg wäre allerdings, dass das Repräsentantenhaus die Anklage formell erst zu einem späteren Zeitpunkt an den Senat überstellt.