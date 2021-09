Biden - Welt muss zusammenhalten gegen Pandemie und Klimawandel

New York (Reuters) - US-Präsident Joe Biden hat die Welt zu Zusammenhalt aufgerufen im Kampf gegen die Corona-Pandemie und den Klimawandel.

In seiner ersten Rede als Präsident vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) sagte Biden am Dienstag in New York, die Welt müsse niemals wie zuvor zusammenarbeiten, um die globalen Herausforderungen zu meistern. Dazu seien die USA auch bereit, multilaterale Organisationen zu stärken. Biden fügte hinzu, das Militär werde seine Regierung immer nur als letztes Mittel einsetzen. Einen neuen Kalten Krieg strebten die USA nicht an. Versuche starker Staaten, schwächere zu dominieren, werde sein Land nicht hinnehmen, sagte Biden. Er kündigte in seiner mit Spannung erwarteten Rede zugleich an, die USA seien bereit, im kommenden Jahr wieder einen Sitz um UN-Menschenrechtsrat einzunehmen.