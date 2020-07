Biden will Fed zum Kampf gegen "racial gap" verpflichten

Wilmington (Reuters) - Die US-Notenbank Federal Reserve soll nach dem Willen des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Joe Biden auch dafür sorgen, dass das ökonomischen Gefälle zwischen Amerikanern unterschiedlicher Hautfarbe abnimmt.

Innerhalb ihres Mandats solle die Fed auch die andauernde wirtschaftliche Ungleichheit in den USA zwischen weißen Amerikanern und anderen ethnischen Bevölkerungsgruppen ("racial gap") bei Arbeitsplätzen, Löhnen und Wohlstand adressieren, hieß es in am Dienstag veröffentlichten Politik-Vorschlägen seines Wahlkampfteams. Regelmäßig solle die Notenbank über Daten und Trends zu diesem Thema berichten und zudem Auskunft darüber geben, was sie geldpolitisch zur Beseitigung dieses Problems unternehme.

Die Vorschläge Bidens beinhalten auch, in Zusammenarbeit mit dem US-Abgeordnetenhaus die Notenbank-Gesetzgebung (Federal Reserve Act) entsprechend zu ändern. Biden hat bereits als Teil seiner Agenda zur Ankurbelung der Corona-gebeutelten Wirtschaft ein milliardenschweres Sozialprogramm angekündigt. Es soll unter anderem durch eine Rücknahme von Steuererleichterungen für Immobilieninvestoren und eine strengere Umsetzung bereits bestehender Steuervorschriften finanziert werden. Die Präsidentenwahl in den USA ist für den 3. November angesetzt. Biden liegt derzeit in Umfragen vor dem republikanischen Amtsinhaber Donald Trump.