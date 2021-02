Biden zu wirtschaftlicher Not in USA: Viele verlieren die Hoffnung

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat mit eindringlichen Worten auf die wirtschaftliche Not vieler Amerikaner hingewiesen und so erneut für sein geplantes gewaltiges Corona-Konjunkturpaket geworben. "Viele Leute verlieren die Hoffnung", viele seien verzweifelt und drohten, unter der Belastung zu zerbrechen, sagte Biden am Freitag im Weißen Haus in Washington. Millionen Amerikaner hätten durch die Folgen der Pandemie ihren Job verloren, Millionen Menschen seien mit ihren Mietzahlungen im Rückstand, Millionen Menschen hätten nicht genug zum Essen.

"Ich sehe riesigen Schmerz in diesem Land", sagte Biden. Die Zahl der Suizide habe zugenommen, ebenso wie psychische Probleme und häusliche Gewalt gegen Frauen und Kinder. Angesichts der großen Not werde er handeln und sein Hilfspaket auf den Weg bringen - im Zweifel auch ohne die Unterstützung der Republikaner im Kongress, versprach er.

Biden hatte bereits kurz vor seinem Amtsantritt im Januar Pläne für eine weiteres Corona-Konjunkturpaket im Umfang von 1,9 Billionen Dollar (rund 1,6 Billionen Euro) vorgestellt, um die Pandemie zu bekämpfen und deren wirtschaftliche Folgen abzufedern. Um seine Pläne durchzusetzen, ist der Demokrat auf den US-Kongress angewiesen. Vielen Republikanern gehen Bidens Pläne zu weit.

Zehn republikanische Senatoren hatten zuletzt abgespeckte alternative Vorschläge präsentiert. Es laufen Gespräche zwischen beiden Seiten. Am Freitagmorgen hatte der US-Senat allerdings mit der hauchdünnen Mehrheit der Demokraten eine Regelung beschlossen, mit der die Demokraten Bidens groß angelegte Pläne auch ohne Stimmen der Republikaner durch den Kongress bringen könnten./jac/DP/nas