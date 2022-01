Biden zur Kapitol-Erstürmung - Demokratie bekam Dolch an Kehle gesetzt

Washington/Berlin (Reuters) - In seiner Rede zum ersten Jahrestag der Erstürmung des US-Kapitols hat Präsident Joe Biden seinen Vorgänger Donald Trump für die gewaltsame Eskalation am 6. Januar 2021 verantwortlich gemacht.

"Wir müssen uns absolut darüber im Klaren sein, was wahr und was gelogen ist", sagte Biden am Donnerstag in Washington. Ohne Trump beim Namen zu nennen, sagte er, dieser habe "ein Netz von Lügen über die Wahlen 2020 geschaffen und verbreitet". Er habe dies aus Machtstreben getan und weil er seine Niederlage nicht habe akzeptieren wollen. Die Lügen, die "die Wut und den Wahnsinn" vor einem Jahr angetrieben hätten, seien nicht verschwunden. Darum müsse man sich ihnen entgegenstellen. So etwas wie vor einem Jahr dürfe nie wieder passieren. Er werde niemanden erlauben, der Demokratie einen Dolch an die Kehle zu setzen.

Die Erstürmung des Parlamentssitzes am hatte weltweit für Entsetzen gesorgt. Tausende Trump-Anhänger versuchten damals nach einer Rede des damaligen Präsidenten, den Kongress daran zu hindern, Bidens Sieg bei der Präsidentschaftswahl offiziell zu bestätigen. Aus Überzeugung, dass Trump um den Wahlsieg betrogen wurde, bahnten sie sich gewaltsam Wege in das Gebäude, richteten Zerstörungen und Verwüstungen an und sorgten dafür, dass Kongressmitglieder vorübergehend in Sicherheit gebracht werden mussten. Vier Randalierer starben, ebenso wie ein Polizist wenig später. Dutzende Sicherheitskräfte wurden verletzt. Vier weitere Polizisten nahmen sich seither das Leben.

Die Vorgänge unterstrichen, welch tiefe Risse durch die US-Gesellschaft gehen. Bidens Sieg wurde letztlich zwar bestätigt und zwei Wochen später übernahm er das Präsidentenamt. Doch seinem erklärten Ziel, die Amerikaner wieder zu einen, ist er nach Ansicht zahlreicher Beobachter seitdem noch nicht viel nähergekommen.