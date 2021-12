Bidens Berater - Israel und USA brauchen gemeinsame Iran-Strategie

Jerusalem (Reuters) - Die USA und Israel suchen angesichts des festgefahrenen Streits über das iranische Atomprogramm nach einem gemeinsamen Kurs gegenüber der Islamischen Republik.

Es an diesem "kritischen Zeitpunkt in wichtigen Sicherheitsfragen notwendig, dass wir zusammensitzen und eine gemeinsame Strategie und eine gemeinsame Perspektive entwickeln", sagte der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, nach einem Treffen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Naftali Bennett am Mittwoch in Jerusalem. Bennett verwies auf die internationalen Gespräche mit dem Iran zur Erneuerung des Atomabkommens von 2015. "Was in Wien passiert, hat tiefgreifende Auswirkungen auf die Stabilität des Nahen Ostens und die Sicherheit Israels für die kommenden Jahre", sagte Bennett unter Verweis auf den Ort der Verhandlungen.

Die Gespräche von Vertretern Großbritanniens, Frankreichs, Deutschlands, Chinas und Russlands mit dem Iran in Wien sind derzeit unterbrochen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow kündigte am Mittwoch an, sie würden noch in diesem Jahr wieder aufgenommen. Das Abkommen soll verhindern, dass der Iran Atomwaffen baut. Dabei geht es um die Aufhebung von Wirtschaftssanktionen einerseits und um internationale Kontrollen der iranischen Atomanlagen andererseits.

Die USA waren unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump 2018 aus dem Abkommen ausgestiegen und beteiligen sich derzeit nur indirekt an den Verhandlungen. Israel ist an den Gesprächen nicht beteiligt. Israel droht seit langem mit militärischen Aktionen gegen den Iran, sollte es nicht gelingen, das Land vom Bau einer Atombombe abzuhalten. Es wird allgemein angenommen, dass Israel das einzige Land mit einer Atombombe im Nahen Osten ist. Der Iran bestreitet indes, den Bau von Atomwaffen anzustreben.

Die israelische Zeitung "Yedioth Ahronoth" fragte unterdessen den neuen Luftwaffenchef, ob das Israel bereit sei, den Iran "morgen" anzugreifen, falls erforderlich. "Ja", antwortete Generalmajor Tomer Bar daraufhin. Der Iran hat Israel wiederholt vorgeworfen, verschiedene Einrichtungen angegriffen zu haben, die im Zusammenhang mit dem iranischen Atomprogramm stehen. Israel hat dies weder bestritten noch bestätigt.