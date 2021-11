Bidens Pressesprecherin positiv auf Corona getestet

Washington (Reuters) - Die Pressesprecherin von US-Präsident Joe Biden, Jen Psaki, ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden.

Psaki erklärte in einer Pressemitteilung, ein Test am Sonntag sei positiv ausgefallen. Sie sei Biden zuletzt am Dienstag begegnet. Beide seien knapp zwei Meter entfernt voneinander gesessen und hätten Masken getragen. Biden wurde nach Angaben eines Insiders zuletzt am Samstag auf das Corona-Virus getestet. Der PCR-Test sei bei dem 78-Jährigen negativ ausgefallen. Biden hat nach früheren Angaben bereits drei Dosen des Corona-Impfstoffs von Pfizer und Biontech erhalten.

Psaki erklärte, sie habe Biden nicht zum G20-Gipfel in Rom und zur Weltklimakonferenz in Glasgow begleitet, weil ein Mitglied ihres Haushalts positiv auf das Virus getestet worden sei. Daraufhin habe sie sich am Mittwoch in Quarantäne begeben und sei seitdem wiederholt negativ getestet worden. Bei einem Test am Sonntag schließlich sei das Ergebnis positiv ausgefallen.

Sie sei geimpft und habe milde Symptome. Sie plane, nach einer Quarantänedauer von zehn Tagen und einem negativen Schnelltest zur Arbeit zurückzukehren, teilte die 42-Jährige mit.