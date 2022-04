Big-Deal mit 8.000 neuen Gründen für die Beyond-Meat-Aktie?

Beyond Meat arbeitet im Geschäftsjahr 2022 am Turnaround. Unter anderem im Einzelhandel und mit den Restaurants sollen solide Zuwächse möglich sein. Das sieht zumindest die Prognose vor, wobei die Zahlen in der Pandemie wirklich sehr enttäuschend gewesen sind.

Mittlerweile können wir bei Beyond Meat von einer regelrechten Growth-Offensive sprechen. Viele starke Partnerschaften und das Erweitern der Absatzmöglichkeiten sollen den Turnaround bringen. Aber das Jahr 2022 dürfte für so manche Investitionsthese und deren Funktionalität auch ein Wendepunkt sein.

Jetzt können wir jedenfalls erneut sagen, dass das Management einen starken Deal oder sogar mehrere rund um ein Produkt eingefädelt hat. 8.000 Gründe gibt es sogar, die einen Turnaround begünstigen können.

Beyond Meat: 8.000 neue Filialen für ein Produkt

Wie es vonseiten Beyond Meats heißt, hat man den Start eines weiteren Produkts im Einzelhandel veranlasst. Die fleischlosen Hähnchenfiletstreifen, genannt Tenders, sind zukünftig in vielen Standorten innerhalb der USA erhältlich, eben in den titelstiftenden 8.000 Filialen. Dazu zählen unter anderem Albertsons, Sprouts, Whole Foods Markets und CVS. Kroger bekommt die Produkte innerhalb des laufenden Jahres in alle Filialen seines US-Geschäfts.

Das heißt, dass Verbraucher in Zukunft auch die fleischlosen Tender im Supermarkt beziehen können. Bislang gab es dieses Produkt nur im Restaurant-Bereich. Ohne Zweifel kann das einen neuen Markt eröffnen und die Produktreichweite sowie das Branding im Supermarkt weiter erhöhen. Produktsichtbarkeit kann ebenfalls ein entscheidendes Merkmal sein. Aber erneut bleibt das Fazit bestehen: Das ist nur eine Seite der Medaille, die den Erfolg bedeutet.

Beyond Meat braucht auch die Nachfrage nach den eigenen Produkten, damit die Investitionsthese weiter aufgeht. Das Management kann das jedoch nicht beeinflussen, sondern eben nur die Reichweite. Für mich ist und bleibt das weiterhin ein Kernproblem, das mit dieser Aktie im Moment einhergeht.

Die Investitionsthese auf dem Prüfstand

Trotzdem können wir eines im Moment festhalten: Das Management von Beyond Meat feuert aus allen Rohren, um den Turnaround zu schaffen. Was möglich ist, nimmt das US-Unternehmen in Angriff. Eine regelrechte Produktoffensive können wir in diesem Jahr sehen. Wobei die fleischlosen Hähnchen-Tenders lediglich die Krönung dabei sind.

Ob das für den Turnaround reicht, bleibt für mich das große Fragezeichen. Aber die Ausgangslage, auch mit der Öffnung von mehr und mehr Restaurants nach der Pandemie, ist vorteilhaft. Jetzt oder nie ist vielleicht das Stichwort, mit dem man diese Investitionsthese betrachten kann. Oder: In einem Markt, der reifer für solche Alternativen ist, sollte das jetzt einfach nicht der Fall sein.

Der Artikel Big-Deal mit 8.000 neuen Gründen für die Beyond-Meat-Aktie? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Beyond Meat. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Beyond Meat.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Beyond Meat