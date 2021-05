BIJOU BRIGITTE - Hoffnung im Big Picture?

Bijou Brigitte mod. Access. AG - WKN: 522950 - ISIN: DE0005229504 - Kurs: 26,400 € (XETRA)

Die Aktie befindet sich seit Jahren im Niedergang und verlor seit dem Rekordhoch bei 234 EUR im Jahr 2006 bis auf das letzte Tief im November 2020 bei 19,25 EUR satte 92 % an Wert. Dort gelang eine Trendwende, die im März in einem dynamischen Rallyschub mündete. Dieser Anstieg wurde nun weit korrigiert, am Support bei 23,50 - 24,10 EUR stabilisierte sich das Papier zuletzt und dreht nun leicht nach oben. Hier könnte sich tatsächlich die Chance auf eine mittel- bis langfristige Trendwende nach oben hin ergeben.

Langfristiger Linienchart seit Januar 2002:

Konstruktives Setup

Die Stabilisierung am Support bei 23,50 - 24,10 EUR macht bislang einen konstruktiven Eindruck und könnte die Basis für eine neue Aufwärtswelle darstellen. Solange dieser Bereich verteidigt werden kann, bestehen Chancen auf eine weitere Kurserholung bis 34 und darüber hinaus 37,80 - 38,50 sowie langfristig 50 - 52 EUR.

Rutscht die Aktie hingegen per Wochenschlusskurs unter 23,30 EUR zurück, schaut es wieder etwas kritischer aus. Dann wäre das Papier anfällig für eine Zwischenkorrektur bis rund 21 und zum Tief aus dem November 2020 bei 19,25 EUR.

Bijou Brigitte

(© BörseGo AG 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)