Bilanz seit Anfang 2019: Diese Fonds liefen gut

Dirk Müller

Wem sollte man derzeit sein Geld anvertrauen? Wohl am besten jenen Personen, die in der Corona-Krise kein Geld verloren haben. So denken derzeit wohl viele Anleger und investieren in den Dirk Müller Premium Aktien, den Dirk Müller ("Mr. DAX") seit April 2015 managt. Denn der Müller’sche Fonds hat seit Anfang 2020 kein Geld verloren - allerdings im Haussejahr 2019 auch nichts dazu gewonnen. Die permanente Absicherung, die er betreibt, hätte sich seit Anfang 2019 also nicht gelohnt. Im Vergleich dazu hätte der iShares Core MSCI World ETF seit Anfang 2019 um 16 Prozent zugelegt.

Zweifacher Trendwechsel

Die Betrachtung seit Anfang 2019 lohnt, weil seither zwei Trendwechsel stattgefunden haben. Zunächst zum Jahreswechsel 2018/2019, als der DAX im vierten Quartal 2018 um 14 Prozent einbüßte und im ersten Quartal 2019 gleich wieder um zehn Prozent zulegte. Der nächste Trendwechsel erfolgte ab Mitte Februar 2020, als die Corona-Krise von China auf Europa und die USA überschwappte und der DAX in der Spitze um bis zu 39 Prozent einbrach. Nur wer beide Trendwechsel geschickt meisterte oder sein Portfolio nicht falsch aufstellte, konnte seit Anfang 2019 reüssieren.

Beste Aktienfonds

Bei den globalen Aktienfonds haben seit Anfang 2019 vor allem sogenannte QualityGrowth-Produkte überzeugt. Das gilt beispielsweise für den Berenberg Global Focus Fund und den DWS Global Growth,den Martin Hermann beziehungsweise Thomas Bucher managen. Auch der von Dave Dudding verwaltete Threadneedle Global Focusrangiert seit Anfang 2019 unter den fünf besten globalen Aktienfonds. Den Briten kürten die Publikationen des Finanzen Verlags (u. a. BÖRSE ONLINE, €uro am Sonntag, €uro-fondsxpress) Anfang 2020 zum "Fondsmanager des Jahres".

Bei den Euroland-Aktienfonds hat sich der LuxTopic Aktien Europa seit Anfang 2019 an die Spitze gesetzt. Von Anfang 2019 bis Mitte Februar 2020 hinkte er dem Euro Stoxx 50 Index zwar leicht hinterher, liegt seit Anfang 2020 aber sogar im Plus, während der Euroland-Index seither um 23 Prozent nachgab. Grund: Manager Robert Beer investiert beim LuxTopc Aktien Europa in ausgewählte Titel aus dem Euro Stoxx 50 Index und sichert das Portfolio teilweise mit Optionen ab.

Beste Mischfonds

Bei den ausgewogenen Mischfonds liegt der M & W Privat seit Anfang 2019 vorn, bei dem Martin Mack und Herwig Weise zu 60 Prozent auf Goldbarren sowie Gold- und SilberETFs setzen. Auch der MFS Prudent Capital und der MFS Prudent Wealth,die Barnaby Wiener managt, hielten sich seit Anfang 2019 sehr gut.

Bei den aktienlastigen Mischfonds setzten sich der HWB Portfolio Plus und der HWB Victoria Strategies Portfolio von Hans-Wilhelm Brand seit Anfang 2019 an die Spitze. Sein hauseigenes erkannte nach dem Kurshoch im Februar 2020 Verkaufssignale, sodass er den Aktienanteil rechtzeitig absichern konnte.

Quelle: BÖRSE ONLINE

