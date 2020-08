'Bild': Hertha BSC plant für Fan-Rückkehr im Olympiastadion

BERLIN (dpa-AFX) - Hertha BSC treibt die Planungen für eine Rückkehr der Fans ins Berliner Olympiastadion voran. Wie die "Bild"-Zeitung (Dienstag) berichtet, soll der Fußball-Bundesligist inzwischen ein Hygienekonzept fertig gestellt haben, das an das zuständige Gesundheitsamt in Charlottenburg-Wilmersdorf übergeben werden soll. Dieses beinhaltet demnach mehrere Szenarien. Durch verschiedene Hygiene-Maßnahmen während der Corona-Krise könnten so womöglich künftig zwischen 5000 und 50 000 Zuschauer bei den Begegnungen dabei sein. Hertha kommentierte den Bericht zunächst nicht.

Dass Zuschauer bereits zum Saisonstart Mitte September auf den Tribünen sitzen, ist unrealistisch. Die Politik hatte entsprechenden Plänen der Deutschen Fußball Liga bereits eine klare Absage erteilt. In Berlin sind Großveranstaltungen mit mehr als 5000 Personen derzeit ohnehin noch bis zum 24. Oktober verboten. Erst nach entsprechenden Lockerungen durch den Senat wäre eine Rückkehr von vielen Zuschauern überhaupt erst möglich.

Zuletzt hatte die "Bild am Sonntag" noch berichtet, dass Hertha bei einer möglichen Teilrückkehr von Fans bis Ende Oktober ganz auf Zuschauer verzichten würde. Dies sei nun angeblich nicht mehr vorgesehen, da der Club trotz hoher Kosten und einem möglichen Verlustgeschäft lieber auf seine Fans bei den Heimspiele setzt./two/DP/jha