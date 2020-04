'Bild': Moskau verzichtet auf Kaufoption für Schürrle

MOSKAU (dpa-AFX) - Ex-Weltmeister André Schürrle (29) kehrt von Spartak Moskau zu Borussia Dortmund zurück. Der russische Fußball-Erstligist werde die Kaufoption für den BVB-Leihspieler nicht ziehen, schrieb die "Bild"-Zeitung am Freitag auf ihrer Internetseite. "Es ist korrekt. Wir sind mit André einvernehmlich übereingekommen, die vertraglich vereinbarte Kaufoption nicht zu ziehen", wurde Spartak-Sportdirektor Tomas Zorn (33) zitiert. "Aber André ist ein herausragender Fußballer, der unser junges Team mit seiner Erfahrung bereichert hat."

Der Ex-Nationalspieler, der mit der DFB-Elf 2014 bei der WM in Brasilien triumphiert hatte, steht seit Ende Juli 2019 als Leihspieler in Moskau unter Vertrag. Auch in Russland ruht der Spielbetrieb aufgrund der Coronavirus-Pandemie und Schürrle erholt sich derzeit in Berlin von einer leichten Knöchelfraktur, wie der 29-Jährige am Wochenende in einer Videoschalte sagte. In Dortmund hat er noch einen Vertrag bis 2021./mj/DP/he