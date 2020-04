Bildungsfonds und Prämien: Grüne für weitere Corona-Sofortmaßnahmen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Grünen fordern in der Corona-Krise weitere Unterstützung etwa für Ärzte und Pfleger, Kulturschaffende, Frauen-Beratungsstellen oder Obdachlose. Ärzten und Pflegekräften wollen sie eine Sofortprämie von 1500 Euro auszahlen. Für Kinder bedürftiger Familien soll es 60 Euro Krisen-Zuschlag geben, um etwa ausfallende warme Mittagessen in den Schulen auszugleichen. Man sehe nun, "wo die Maßnahmen noch nicht alle Menschen ausreichend erreichen und gerade die Ärmsten durchs Raster fallen", heißt es in einem Papier unter anderem von Parteichefin Annalena Baerbock und Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.

Das Kurzarbeitergeld soll nach dem Willen der Grünen für Menschen mit kleineren Einkommen erhöht werden. Ein "Kulturrettungsfonds" solle Kulturschaffenden und Einrichtungen helfen, die bisher von den Hilfen in Bund und Ländern nicht zielgenau unterstützt würden, heißt es in dem vierseitigen Papier, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Kindern, die besondere Förderungen brauchen, sollen Zusatzkräfte helfen, wenn die Schulen wieder offen sind - bezahlen soll das ein bundesweiter Corona-Bildungsfonds. Ein weiterer Notfall-Fonds aus Bundesmitteln soll Frauen-Beratungsstellen helfen, wenn sie in der Krise in finanzielle Not geraten. Obdachlose und Flüchtlinge sollten aus Sicht der Grünen möglichst schnell in eigenen Wohnungen untergebracht werden - auch in Hotels und Pensionen, die derzeit leer stehen./ted/DP/he