Bill Gates: „Elon Musk zu unterschätzen ist keine gute Idee!“

Bill Gates ist nicht einfach bloß ein Milliardär. Nein, der Gründer des Tech-Konzerns Microsoft gilt inzwischen auch als weitsichtiger Visionär, dessen Meinung zu vielen Themen gerne gehört wird. Außerdem ist Gates ein Mäzen und Philanthrop, der auch deshalb häufig zu weltbewegenden Themen seine Meinung äußert.

Jetzt hat Bill Gates eine bemerkenswerte Aussage über Elon Musk getätigt: Demnach sei es keine gute Idee, den Visionär hinter der Tesla-Aktie zu unterschätzen. Na, was das wohl zu bedeuten hat? Finden wir es doch einfach heraus!

Bill Gates: Elon Musk nicht unterschätzen!

Es ist zugegebenermaßen überaus relevant, den Kontext dieser Äußerung richtig zu deuten. Bill Gates hat sich in einem Podcast zu Elon Musk geäußert. Genauer gesagt in einem Format, das Sway genannt wird und von der US-Journalistin Kara Swisher geleitet wird. Thema ist dabei unter anderem der Klimawandel gewesen und in diesem Kontext ist auch dieses Zitat gefallen: Man sollte Elon Musk definitiv nicht unterschätzen.

Wie Bill Gates zu Elon Musk weiter ausgeführt hat, habe der visionäre Chef hinter der Tesla-Aktie mit dem US-amerikanischen Autobauer einen signifikanten Beitrag zum Klimawandel geleistet. Ja, sogar einen der größten Beiträge, die jemals jemand geleistet habe. Das sind natürlich Worte voll des Lobes. Allerdings müssen wir ehrlicherweise anfügen: Mit der Tesla-Aktie hat das eher mittelbar etwas zu tun.

Womöglich allerdings in einem kleinen Kreise. Wenn sich das Bewusstsein der Menschen konsequent weiter verändert und Wertekriterien nach ESG-Standards immer wichtiger werden, so könnte die Tesla-Aktie langfristig natürlich zu einem operativen Profiteur werden. Schon heute erfreuen sich die Automobile des US-Konzerns einer ungebrochen hohen Beliebtheit. Trotzdem handelt es sich meiner Meinung nach um eine spannende Aussage, die Bill Gates über Elon Musk hier getätigt hat.

Was ist mit der Tesla-Aktie?

Wohl ziemlich bewusst hat sich Bill Gates nicht zur Tesla-Aktie geäußert. Nein, sondern es bei der Wirkungsweise von Elon Musk bezogen auf den Klimawandel belassen. Das ist natürlich auch eine wertvolle Erkenntnis. Jedoch für Foolishe Investoren, wenn überhaupt, mittelbar relevant.

Tesla wird jedenfalls weiterhin mit einem Börsenwert von 764 Mrd. US-Dollar bepreist, was den US-Konzern zum wertvollsten Autobauer unseres Planeten macht. Ob das Adeln von Elon Musk durch Bill Gates am hohen Bewertungsmaß etwas ändern kann? Ansichtssache. Ich bin jedenfalls weiterhin skeptisch, ob bei der Aktie von Tesla das langfristige Chance-Risiko-Verhältnis noch positiv ist. Allerdings honoriere ich auch, was Elon Musk leistet und geleistet hat. Nicht nur bei Tesla, nein, sondern insgesamt als Unternehmer, Visionär, Erfinder und vermutlich noch eine Menge mehr.

