Bill und Melinda Gates lassen sich scheiden

Bangalore (Reuters) - Microsoft-Gründer Bill Gates und seine Frau Melinda gehen künftig getrennte Wege.

Beide erklärten am Montag in einer Stellungnahme über den US-Kurznachrichtendienst Twitter, dass sie ihre Ehe nach rund 27 Jahren beenden wollten. Sie glaubten nicht mehr daran, dass sie in der nächsten Phase ihres Lebens als Paar zusammenwachsen könnten. Bill Gates gilt als einer der reichsten Menschen der Welt. Die finanziellen Details ihrer Entscheidung blieben zunächst unklar. Gemeinsam gründeten die Beiden die Bill and Melinda Gates Foundation, die sich unter anderem im Kampf gegen Krankheiten engagiert.