Billige Energie drückt deutsche Inflation in Corona-Zeiten

Berlin (Reuters) - Günstige Energie bremst die deutsche Inflation in der Corona-Krise spürbar.

Die geht aus April-Daten mehrerer Bundesländer vom Mittwoch hervor. Allein im bevölkerungsreichsten Land Nordrhein-Westfalen fiel die Teuerungsrate auf 0,8 Prozent, nach 1,4 Prozent im März, wie das statistische Landesamt mitteilte. Auch in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Sachsen, Brandenburg und Berlin gingen die gesamten Verbraucherpreise stark zurück. Die Tendenz war überall gleich: Während Energie deutlich weniger kostete, verteuerten sich Nahrungsmittel. Am Nachmittag legt das Statistische Bundesamt Zahlen für ganz Deutschland vor. Ökonomen erwarten einen Rückgang der Inflation von 1,4 Prozent im März auf nun 0,6 Prozent. Das wäre der tiefste Wert seit Sommer 2016.

Die wirtschaftlichen Turbulenzen seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie haben den Ölpreis drastisch gedrückt. In der Folge verbilligte sich auch Energie für Verbraucher. So waren etwa in NRW Mineralölprodukte fast 18 Prozent günstiger als im Vorjahresmonat, dabei verbilligte sich Tanken um gut 15 Prozent. Ähnlich in Bayern: Dort lag das gesamte Preisniveau 0,9 Prozent über dem Vorjahr. Rechnet man die preisdämpfende Entwicklung bei Heizöl und Kraftstoffen heraus, hätte die Inflationsrate deutlich höher bei 1,6 Prozent gelegen. Nahrungsmittel hingegen verteuerten sich bundesweit, in Hessen etwa um 5,6 Prozent binnen Jahresfrist und um 1,4 Prozent zum März. In Brandenburg mussten Verbraucher für Lebensmittel gut sechs Prozent mehr ausgeben als vor einem Jahr. Dabei verteuerten sich Fleisch mit 12,4 Prozent und Obst mit 13,7 Prozent überdurchschnittlich.