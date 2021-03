Billigflieger - EU-Quote für nachhaltigen Treibstoff soll für alle Flüge gelten

Brüssel (Reuters) - Die Europäische Union soll nach dem Willen einiger Billigfluggesellschaften ihre Pläne zur Verpflichtung zum Einsatz eines bestimmten Anteils nachhaltiger Treibstoffe auf alle Flüge ausweiten.

Die geplanten Vorschriften sollten auch für Flüge aus der EU heraus und Langstreckenflüge gelten und nicht nur für Strecken innerhalb der EU, schrieb eine Gruppe von Billigfliegern - darunter Easyjet, Ryanair und Wizzair - und Umweltgruppen in einem Brief an die EU-Kommission. Die EU arbeitet an Regelungen, wonach die Airlines einen bestimmten Anteil nachhaltiger Treibstoffe einsetzen müssen. Im Dezember hatte sie einen Entwurf als zu niedrig auf Eis gelegt, der einen Anteil von fünf Prozent bis 2030 festschreiben sollte.

"Langstreckenflüge von den Regelungen auszuschließen würde bedeuten, dass genau der Bereich unserer Branche, der am dringendsten dekarbonisiert werden muss, von der Gesetzgebung ausgeschlossen wäre", hieß es in dem Brief, den Reuters einsehen konnte. Die Unterzeichner verwiesen auf Daten der Luftverkehrskontrolle-Organisation Eurocontrol, wonach die sechs Prozent der Flüge von europäischen Flughäfen über eine Distanz von mehr als 4000 Kilometern verantwortlich seien für die Hälfte des CO2-Ausstoßes der Flüge, die ein Ziel außerhalb der EU haben. "Es ist nicht logisch, Langstreckenflüge von den Regelungen auszuschließen", erklärte Ryanair-Chef Michael O'Leary.

Billigfluggesellschaften fliegen vor allem Ziele der näheren und mittleren Distanz an, während Airlines wie die Lufthansa oder Air France-KLM darüber hinaus auch längere Strecken und Interkontinentalverbindungen bedienen.