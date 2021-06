Billionen-Forderungen der Bundesbank im Euro-System steigen an

Frankfurt (Reuters) - Die billionenschweren Forderungen der Bundesbank im Zahlungsverkehr des Euro-Raums haben wieder zugenommen.

Die sogenannten Target-Forderungen stiegen im Mai um rund 52 Milliarden Euro auf 1,077 Billionen Euro an, wie die Bundesbank am Montag in Frankfurt mitteilte. Der gesamte grenzüberschreitende Zahlungsverkehr der Geldhäuser in der Euro-Zone wird über das "Target 2" genannte elektronische Verrechnungssystem abgewickelt. Die Salden zeigen die Forderungen und Verbindlichkeiten an, die bei den Notenbanken dadurch entstehen. Die Bundesbank ist in dem System der größte Gläubiger. Die Notenbanken Italiens und Spaniens waren zuletzt die größten Schuldner.

Volkswirte achten genau auf die Daten, denn dahinter könnten beispielsweise Änderungen der Kapitalströme stehen. Während der Euro-Finanzkrise vor etwa einem Jahrzehnt war es beispielsweise zu Kapitalabflüssen aus schuldengeplagten südeuropäischen Ländern gekommen. Die Europäische Zentralbank (EZB) führt die aktuell hohen Target-Salden auf ihre massiven Anleihenkäufe zurück. Allein das zur Bekämpfung der Folgen der Corona-Pandemie aufgelegte Anleihen-Kaufprogramm PEPP ist auf 1,85 Billionen Euro angelegt. Dazu laufen parallel noch ältere Anleihen-Kaufprogramme der Währungshüter.