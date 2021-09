In unserer letzten Binance Coin Kurs Prognose haben wir darübergeschrieben, dass der Kurs durch die Korrektur noch bullisher geworden ist. Der Kurs hat sich in den letzten Tagen zwischen $393 und $420 aufgehalten. Doch wie könnte es nun mit dem Kurs weitergehen? Könnten wir in der nächsten Zeit die $500 erreichen? Wir klären euch heute über den Binance Coin Kurs auf.

Falls du im Kryptomarkt immer Up-To-Date sein möchtest, dann empfehlen wir dir unseren...

The post Binance Coin Kurs Prognose – $500 in greifbarer Nähe! appeared first on CryptoTicker.

Weiterlesen