Bio-Gate: Eindrucksvolle Expansionsdynamik

Den Ausführungen von SMC-Research zufolge hat Bio-Gate das Wachstumstempo in 2020 stark beschleunigt. SMC-Analyst Holger Steffen erwartet eine anhaltend hohe Dynamik und hat das Kursziel für die Aktie angehoben.

Die Expansionsdynamik von Bio-Gate habe sich aus Sicht von SMC-Research im letzten Jahr in eindrucksvoller Art und Weise beschleunigt. Vorläufigen Zahlen zufolge habe das Unternehmen den Umsatz in 2020 um über 45 Prozent auf mehr als 5 Mio. Euro steigern können. Dabei habe das Unternehmen einerseits von Initiativen profitiert, die in den letzten Jahren beharrlich vorangetrieben worden seien – etwa der Ausbau des Sortiments mit Mikrosilber-Tierpflegeprodukten –, andererseits habe aber auch die Corona-Pandemie für eine steigende Nachfrage gesorgt, da Mikrosilber-Produkte auch antiviral wirken.

In jüngster Zeit habe das Unternehmen in diesem Bereich mit neuen Produkten, einem antiviralen Oberflächen- und Imprägnier-Spray und einem antiviralen Masken- und Textilspray, erfolgreich den Markteintritt geschafft. Da sich die Pandemielage noch nicht entspannt habe, bieten sich aktuell zahlreiche neue Vertriebschancen.

SMC-Research habe vor diesem Hintergrund und als Reaktion auf die hohen Wachstumsraten die Umsatzschätzungen angehoben. Im Moment falle zwar auch der Verlust noch etwas höher aus, als von den Analysten erwartet – das Nettoergebnis sei 2020 von -1,0 auf -0,8 Mio. Euro verbessert worden, während das Researchhaus eine Halbierung des Verlustes auf -0,5 Mio. Euro erwartet hatte –, doch das spiegele vor allem die Investitionen in das Wachstumspotenzial wider, die sich nach Meinung der Analysten mittelfristig auch deutlich im Ergebnis auszahlen werden. Dabei gehe SMC-Research davon aus, dass die höheren Hygienestandards, die jetzt in der Pandemie etabliert werden, aufgrund ihrer offenkundigen Vorzüge auch nach dem Abklingen der hohen Infektionszahlen größtenteils beibehalten werden.

SMC-Research erwarte daher eine nachhaltig dynamische Entwicklung von Bio-Gate, die sich in einem von 5,30 auf 6,90 Euro gestiegenen Kursziel widerspiegele. Neben der Anhebung der Wachstumsschätzungen habe sich hier auch der Roll-over auf das neue Basisjahr 2021 und eine in allen Modellen des Researchhauses als Reaktion auf die Marktentwicklung vorgenommene Reduktion der Marktrisikoprämie positiv bemerkbar gemacht.

Angesichts eines hohen Kurspotenzials von mehr als 70 Prozent laute das Urteil der Analysten weiterhin „Speculative Buy“. Der spekulative Charakter beruhe auf einem relativ hohen Prognoserisiko, da sich die Marktdurchdringung in einigen für die Bewertung wichtigen Bereichen, insbesondere im Geschäft mit Humanimplantaten, noch in einem frühen Stadium befinde.

