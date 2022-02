BioAuxilium Research erweitert sein Portfolio aus waschfreien THUNDER™ TR-FRET-Zellsignalisierungs-Testkits

Auf der jährlichen International Conference and Exhibition der Society for Laboratory Automation and Screening (SLAS) in Boston gab BioAuxilium Research Inc., ein Unternehmen für Biotechnologietools, das sich darauf konzentriert, den Zugang der biomedizinischen Forschungsgemeinschaft zu vollständig validierten Testkits zu erleichtern, heute die Erweiterung seines Portfolios seiner waschfreien zeitaufgelösten Förster-Resonanz-Energietransfer(TR-FRET)-Technologie THUNDER™ bekannt. Das Unternehmen führte neue Zellsignalwege und Testkits für die Biomarker-Forschung sowie eine Reihe kombinierbarer Toolbox-Reagenzien ein. Das neue Angebot baut das Unternehmensportfolio auf insgesamt 104 Produkte aus.

Die neuen THUNDER™ TR-FRET-Testkits werden in den Laboren von BioAuxilium entwickelt und hergestellt und eignen sich ideal zur Untersuchung von intra- und extrazellulären Signalwegen. Sie umfassen wichtige menschliche Kinasen, entzündungsfördernde Zytokine und ein cAMP-Erfassungskit, das auf das Screening und die Charakterisierung von G-Protein-gekoppelte Rezeptoren (GPCRs) ausgelegt ist. Die TR-FRET-Toolbox-Reagenzien von THUNDER™ umfassen Europium und rot markierte Anti-Spezies, Anti-Epitop und Streptavidin, um eine einfache hausinterne Assay-Entwicklung zu ermöglichen.

„Die Aufnahme der neuen THUNDER™ TR-FRET-Tests und -Reagenzien zeigt, dass wir in der Lage sind, unser konzentriertes Portfolio hochwertiger und dennoch erschwinglicher Tests sowohl für die Grundlagenforschung als auch für die Wirkstoffentdeckung zu erweitern“, sagte Jaime Padros, PhD, President, BioAuxilium Research. „Darüber hinaus setzen wir uns dafür ein, die Reproduzierbarkeitskrise in der biomedizinischen Forschung zu bewältigen, indem wir weitere zuverlässige Forschungsinstrumente bereitstellen, welche die Erzielung von Ergebnissen mit hoher Reproduzierbarkeit viel schneller ermöglichen.“

Die THUNDER™ TR-FRET-Technologie von BioAuxilium ist eine solide, unternehmenseigene Plattform, die auf einem FRET-Paar, das eine erhöhte spektrale Kompatibilität zeigt, und einem TR-TRET-Signal, optimalen Antikörperpaaren, die speziell für TR-FRET ausgewählt sind, und einer Reihe optimierter Lysen und Testpuffern basiert. Zudem wird bei allen Tests ein vereinfachtes Protokoll verwendet, welches den Zeitaufwand und die Testvariabilität drastisch senkt und für eine Automatisierung von Screenings mit hohem Durchsatz einfach abgeändert werden kann. Alle THUNDER™ TR-FRET-Produkte sind umfassend validiert, um die Spezifität, Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit unter Einsatz echter biologischer Proben sicherzustellen.

Über BioAuxilium Research Inc.

BioAuxilium ist ein privates kanadisches Unternehmen für Biotechnologietools, das von Forschern gegründet wurde. Es ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von hochwertigen, vollständig validierten Testkits, die die biomedizinische Forschung beschleunigen. Die Kits von BioAuxilium basieren auf seiner verbesserten unternehmenseigenen THUNDER™ TR-FRET-Technologie. Sie sind zu einem außergewöhnlich günstigen Preis erhältlich und werden mit informationsreichen Datenblättern sowie technischem Support durch Experten angeboten. Außerdem bietet Bioauxilium auf Vertragsbasis kundenspezifische Dienstleistungen zur Testentwicklung unter Einsatz verschiedener Technologien an.

