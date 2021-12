BIOCORP vereinbart neue Partnerschaft mit H&T über InspairTM

Aufsichtsrechtliche Meldungen:

BIOCORP (Paris:ALCOR) (FR0012788065 - ALCOR / Eligible PEA-PME), ein französisches Unternehmen, das sich auf die Konzeption, Entwicklung und Herstellung innovativer medizinischer Geräte spezialisiert hat, gibt heute den Abschluss einer neuen Vereinbarung mit H&T Presspart (eine Geschäftseinheit der deutschen Heitkamp & Thumann Group) bekannt, gemäß der H&T Presspart die Lizenz für den Verkauf und die Vermarktung des intelligenten Zusatzgeräts InspairTM von BIOCORP für Dosieraerosole erhält.

Die Partnerschaft umfasst die Integration und Vermarktung von InspairTM, einem von BIOCORP entwickelten intelligenten Sensor, der Inhalatoren in vernetzte Geräte verwandelt, um Patienten mit Asthma oder chronisch-obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) bei der Verabreichung ihrer Medikamente zu unterstützen.

Diese Partnerschaft versetzt BIOCORP in die Lage, seine vernetzte Lösung in die gängigsten Inhalatoren auf dem Markt zu integrieren und gleichzeitig das umfangreiche Vertriebsnetz des Partners für den Vertrieb von InspairTM zu nutzen. Die Lösung erlaubt es H&T Presspart, dem Marktführer bei Geräten zur Verabreichung von Atemwegsmedikamenten (1,2 Milliarden produzierte Geräte und Dosen pro Jahr, 85 % Marktanteil), sein Produktportfolio im Bereich digitaler Gesundheitslösungen über die bestehende eingebettete eMDITM-Plattform hinaus um ein Zusatzgerät zu erweitern, das die Therapietreue der Patienten erhöht und sie dabei unterstützt, ihre Krankheiten effektiver zu behandeln.

Christian Kraetzig, President von H&T Presspart dazu: „Diese strategische Partnerschaft unterstreicht unser Bestreben, Allianzen zu schmieden, die die Entwicklung, das globale Scale-up und die Vermarktung neuartiger Lösungen für die Verabreichung von Medikamenten an Patienten beschleunigen“.

Eric Dessertenne, CEO von BIOCORP fügte hinzu: „Wir sind sehr erfreut, den Vertrieb von InspairTM H&T Presspart anzuvertrauen, einem der weltweit führenden Unternehmen auf dem Markt für Atemwegserkrankungen. Diese neue wichtige Vereinbarung positioniert BIOCORP weiter als Anbieter von vernetzten Gesundheitslösungen. Nach unserem Erfolg mit MallyaTM verfügt BIOCORP mit InspairTM nun über eine zweite Lösung, die sehr großes Potenzial besitzt, sowohl im Hinblick auf das Geschäftsvolumen als auch auf die Anzahl der möglichen Anwendungen“.

InspairTM bietet eine innovative und wirksame Antwort auf die Bedürfnisse in Verbindung mit diesen beiden Krankheiten. Es wirkt sich direkt auf die Therapietreue aus und stärkt die Verbindung zwischen dem Patienten und dem medizinischen Personal, indem es die Therapie in Echtzeit überwacht. Der intelligente Sensor verwandelt jedes Druckinhalationsgerät in ein angeschlossenes Gerät. InspairTM zeichnet die täglichen Inhalationsdaten auf, überwacht die korrekte Zubereitung des Aerosols (das vor dem Gebrauch geschüttelt werden muss), bewertet das Inhalationstiming (Hand-Mund-Koordination) und liefert nützliche Erkenntnisse über die verschiedenen Phasen der Inhalation.

ÜBER H&T PRESSPART

H&T Presspart ist marktführend in der Entwicklung und Herstellung von Systemen zur Verabreichung von Atemwegsmedikamenten, verfügt über 50 Jahre Erfahrung und genießt auf dem Pharma-Markt einen weltweiten Ruf, was Kompetenz, Qualität und Innovation betrifft. Das New Product Development Center (NPDC) sowie das Inhalation Product Technology Centre (IPTC) von H&T Presspart tragen entscheidend zu neuen Produktentwicklungen und der strategischen Zusammenarbeit mit unseren Kunden bei. H&T Presspart wurde 1970 gegründet und 2002 von der Heitkamp & Thumann Group übernommen. Das Unternehmen verfügt über vier europäische Produktionsstandorte und zusätzliche Vertriebsniederlassungen in China, Indien, den U.S.A. und Uruguay. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.presspart.com.

ÜBER BIOCORP

ÜBER BIOCORP Das für sein Know-how in der Entwicklung und Herstellung von Medizinprodukten und Verabreichungssystemen bekannte Unternehmen BIOCORP hat mit Mallya eine führende Position im Segment der vernetzten Medizintechnologien erlangt. Dieser intelligente Sensor für Insulin-Injektionspens ermöglicht eine zuverlässige Überwachung der injizierten Dosis und bietet damit eine bessere Therapietreue bei der Behandlung von Diabetes-Patienten. Mallya ist seit 2020 im Handel erhältlich und ist das führende Produkt im BIOCORP-Produktportfolio innovativer vernetzter Lösungen. Das Unternehmen beschäftigt 70 Mitarbeiter. BIOCORP ist seit Juli 2015 an der Euronext notiert (FR0012788065 – ALCOR).

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.biocorpsys.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20211215005902/de/

BIOCORP

Sylvaine Dessard

Senior Director Marketing & Communication

rp@biocorp.fr



+ 33 (0)6 88 69 72 85

Bruno ARABIAN

Pressereferent

barabian@ulysse-communication.com



+33 (0)6 87 88 46 26

H&T PRESSPART

Chad Mayoh

chad.mayoh@presspart.com