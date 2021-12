BIOGEN - Aktie mit Rolle rückwärts! Doch keine Übernahme?

Wenn Übernahmegerüchte auf ausgebombte Charts wie den der Biogen-Aktie treffen, geht es oftmals schnell. In der Spitze legte das Papier gestern um über 12 % zu. Der Grund war ein Zeitungsartikel.

So berichtete "Korea Economic Daily", der Mischkonzern Samsung sei an einer Übernahme von Biogen interessiert und berief sich auf Bankenkreise. Demnach könnte Samsung für Biogen rund 42 Mrd. USD auf den Tresen legen, was Kursen um die 290 USD je Biogen-Aktie entsprechen würde. Doch von der gestrigen Euphorie ist vorbörslich bereits nicht mehr viel übrig. Denn das Dementi seitens Samsung folgte prompt.

Die Tochter Samsung BioLogics teilte kurz und knapp mit, der Bericht sei "unwahr" ohne weitere Erklärungen abzugeben. Die Antwort schickt die Biogen-Aktie vorbörslich wieder in den Keller. Das Kursminus beläuft sich auf rund 6,5 %.

Aus charttechnischer Sicht hat die Biogen-Aktie sämtliche meiner Short-Ziele aus den Besprechungen der vergangenen Monate abgearbeitet, zuletzt auch den Unterstützungsbereich zwischen 223,25 und 216,20 USD erreicht, verteidigt und von dort aus nach oben gedreht. Dennoch ist die Erholung bis dato nur ein Tropfen auf den heißen Stein.

Wir blicken heute auf das Big Picture im Chart, welches eine breite Range zeigt, die sich nach einem sehr guten Lauf der Aktie in den Jahren 2008 bis 2015 ausgebildet hat. Wer es als Antizykliker nicht lassen kann und aktuell bzw. in Kürze im Bereich der unteren Rangebegrenzung zugreifen möchte, sollte Positionen eng absichern. Bei 216,12 USD liegen die Tiefs der letzten Jahre, bei rund 210 USD verläuft der EMA200 Monat. Dieser Kursbereich muss halten, ansonsten drohen auch 2022 deutliche Abgaben bei der Aktie. Erst über 480 USD wäre die Range zur Oberseite aufgebrochen, was langfristig deutliches Potenzial freisetzen würde.

Fazit: Übernahmefantasie hin oder her: Die Biogen-Aktie bleibt in einer großen Range gefangen. Wer "unten" einsteigt, sollte mit Blick auf das Jahr 2022 das Risiko im Auge behalten. Kurse deutlich unter 210 USD verheißen charttechnisch nichts Gutes.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 13,44 10,88 10,62 Ergebnis je Aktie in USD 33,70 19,17 18,84 KGV 8 13 14 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Biogen-Aktie (Monatschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)