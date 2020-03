BIOGEN - Kaufwelle möglich

Biogen Inc. - WKN: 789617 - ISIN: US09062X1037 - Kurs: 318,350 $ (NASDAQ)

Die Biogen-Aktie bildete nach dem Tief bei 216,12 USD vom 26. März 2019 einen Boden aus. Dieser wurde am 22. Oktober 2019 mit einem riesigen Aufwärtsgap vollendet. Die Aktie sprang an den Widerstand bei 320,14 USD und lief danach erst einmal seitwärts. Am 05. Februar kam es noch einmal zu einem starken Rallyschub. Dieser führte zwar zu einem neuen Jahreshoch bei 374,99 USD. Allerdings wurde der Rallyschub wieder vollständig abverkauft. In den letzten Tagen stabilisierte sich der Wert wieder etwas. Am 26. März gelang sogar ein Ausbruch über den Abwärtstrend seit 05. Februar 2020. Zwar fiel der Wert am Freitag wieder in den Trend zurück, aber gestern wurde er komplett oberhalb dieses Trends, der aktuell bei ca. 297,00 USD liegt, gehandelt. Es kam zu einer langen weißen Tageskerze und einer Annäherung an den Widerstand bei 320,14 USD.

Ausbruch möglich?

Gelingt der Aktie von Biogen ein Ausbruch über 320,14 USD, dann könnte es zu zügigen Gewinnen in Richtung 374,99 USD oder 388,67 USD kommen. Sollte der Wert allerdings unter das Tief vom Freitag bei 294,25 USD abfallen, könnte es zu einer neuen Verkaufswelle in Richtung 260 USD kommen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)