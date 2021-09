BIOGEN - Vom Hype ist nicht mehr viel übrig

Was war das für eine Euphorie, als die US-Arzneimittelbehörde FDA im Juni für viele Experten völlig überraschend Biogens Alzheimermedikament Aduhelm zugelassen hatte! Vom Unternehmen bereits nach einer Phase-II-Studie eigentlich für gescheitert erklärt, hatten unter anderem Alzheimer-Patienten und schlussendlich die FDA selbst Biogen ermuntert weiterzumachen. Inwiefern hier gemauschelt wurde, sollen nun Untersuchungen zeigen. Inzwischen hat sich sogar das US-Repräsentantenhaus eingeschaltet und Dokumente von der FDA angefordert. Demnach habe es im Vorfeld der Zulassung inoffizielle Treffen zwischen FDA-Verantwortlichen und Biogen gegeben.

Nicht nur wegen seiner fehlenden Wirksamkeit, auch wegen der Nebenwirkungen und hohen Kosten ist Aduhelm höchst umstritten. Ein von der FDA anberaumtes Expertenpanel hatte sich im November 2020 klar mit 10 zu 1 Stimmen GEGEN eine Zulassung des Alzheimermedikaments ausgesprochen. Dennoch gab die Behörde grünes Licht. Im Juli 2021 bestätigte ein weiteres Expertenpanel der Non-Profit-Organisation ICER mit 15:0 Stimmen, dass Aduhelm keinen Beweis für einen klinischen Nutzen gegenüber den Patienten liefere. Auf Biogen wird also noch einiges an Kritik einprasseln. Es ist nicht ausgeschlossen, dass das Medikament mittelfristig wieder vom Markt genommen werden muss.

Aus charttechnischer Sicht befindet sich die Aktie seit dem Kurssprung nach der Zulassung auf dem absteigenden Ast und nähert sich mit zunehmender Geschwindigkeit dem Tief bei 317,25 USD an. Wird es unterboten, wäre ein Rücklauf zum Ausbruchslevel und einer Aufwärtstrendvariante bei 296,38 USD die logische Konsequenz. Darunter droht der Anstieg im Juni komplett abverkauft zu werden.

Unter Trendaspekten müsste der Wert zumindest über 351,86 USD ansteigen, um die Reihung absteigender Hochpunkte zu beenden. Darüber wartet zwischen 363,92 und 374,99 USD eine weitere Widerstandszone. Erst wenn diese aus dem Weg geräumt wird, entstehen stärkere prozyklische Kaufsignale.

Fazit: Fundamental bleibe ich weiter im Lager der Biogen-Skeptiker. Das Chartbild deutet auf eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung hin. Eventuell ergeben sich um 296,38 USD antizyklische Chancen für Rebound-Trader.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 13,44 10,78 11,09 Ergebnis je Aktie in USD 24,80 13,01 17,80 KGV 13 25 18 Dividende je Aktie in USD 0,00 0,00 0,00 Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Biogen-Aktie

