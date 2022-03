Biognosys bringt erweiterte Suite aus Proteomik-Plattformen auf den Markt, um die Arzneimittelforschung und -entwicklung zu unterstützen

Die Plattformen TrueDiscovery™, TrueTarget™ und TrueSignature™ stellen eine integrierte Suite aus Forschungsdienstleistungen bereit, die umfassende biologische Einblicke von der frühen Entdeckungsphase bis hin zu klinischen Umgebungen ermöglichen.

Biognosys, ein führender Anbieter von Proteomik-Lösungen der nächsten Generation für die Entdeckung und Entwicklung von Wirkstoffen, gab heute die Einführung seiner erweiterten Suite aus Proteomik-Plattformen bekannt, die Pharma- und Diagnostik-Kunden mit umfassenden biologischen Einblicken entlang der gesamten Forschungs- und Entwicklungspipeline - von der frühen Entdeckungsphase bis zu klinischen Umgebungen - versorgen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220303005060/de/

Biognosys bietet seit mehr als einem Jahrzehnt eine Vielzahl von vertraglichen Proteomik-Forschungsdienstleistungen auf der Grundlage der Massenspektrometrie an. Durch den Ausbau und die Einordnung seines Portfolios aus Forschungsanwendungen in drei proprietäre Plattformen — TrueDiscovery™, TrueTarget™ und TrueSignature™ — erleichtert es Biognosys nun seinen Kunden aus der Biopharmaindustrie, mehrere komplementäre Proteomik-Lösungen entlang ihrer gesamten Pipeline der Entdeckung und klinischen Entwicklung von Wirkstoffen zu integrieren.

TrueSignature ist eine erhebliche Verbesserung des Unternehmensportfolios. Durch diese Plattform entwickelt und betreibt Biognosys konfigurierbare Proteomik-Biomarker-Panels. TrueDiscovery und TrueTarget basieren auf den existierenden Schlüsselangeboten von Biognosys für die Biomarker-Entdeckung bzw. Wirkstoffzielidentifikation.

Kristina Beeler, PhD, Chief Business Officer von Biognosys, erklärt: „Indem wird unsere Forschungsanwendungen mit den Proteomik-Plattformen TrueDiscovery, TrueTarget und TrueSignature konsolidieren und erweitern, statten wir unsere Partner und Kunden mit einzigartigen transformativen Einblicken aus, um ihre Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten von der Entdeckung bis zur klinischen Phase anzukurbeln.“

Karel Novy, PhD, Chief Operating Officer von Biognosys, kommentiert: „Der Start der Plattformen TrueDiscovery, TrueTarget und TrueSignature ist ein Zeichen für unser Engagement, Kunden hochwertige Massenspektrometrielösungen zu bieten, die in jeder Phase der Arzneimittelentwicklung anwendbar und übertragbar sind.“

TrueDiscovery: unvoreingenommene biologische Einblicke aus Gewebe und Bioflüssigkeiten

Die Plattform TrueDiscovery von Biognosys bietet einen integrierten, auf der Proteomik basierenden Ansatz für die Profilerstellung der Biologie von Krankheiten, Mechanismen von Wirksamkeitsstudien und die Entdeckung neuer Biomarker.

TrueDiscovery wird durch Hyper Reaction Monitoring (HRM) Massenspektrometrie, eine fortschrittliche Proteinquantifizierungstechnologie auf der Basis von Data-Independent Acquisition (DIA), die von Biognosys miterfunden und patentiert wurde, betrieben.

TrueDiscovery ist die einzige Proteomik-Plattform, die das gesamte Proteom untersucht, um Tausende der wichtigsten Proteine zu quantifizieren, darunter eine unbegrenzte Zahl von Proteoformen. Die Plattform erzielt eine Tiefe von bis zu 13.000 Proteinen im Gewebe und 5.000 Proteinen in Bioflüssigkeiten und analysiert zehntausende Datenpunkte auf Peptidebene für eine erhöhte Genauigkeit. Die generierten Daten weisen eine hohe Reproduzierbarkeit auf und sind einfach in klinische Assays übertragbar. Studien, die TrueDiscovery verwenden, werden in der GLP-zertifizierten und GCP-konformen Laboreinrichtung von Biognosys durchgeführt. Weitere Informationen finden Sie unter truediscovery.bio.

TrueTarget: Zielidentifikation und -validierung neuer Wirkstoffe

Die Proteomik-Plattform TrueTarget von Biognosys bewältigt die dringenden Herausforderungen in der frühen Wirkstoffentdeckung: die Zielidentifikation und -validierung. Indem es Bindungswirkungen auf und abseits des Ziels des gesamten Proteoms identifiziert, kann TrueTarget dabei helfen, die frühen Phasen der Wirkstoffentwicklung zu beschleunigen und Risiken zu mindern.

TrueTarget basiert auf Massenspektrometrie mit begrenzter Proteolyse (LiP-MS), einer eigenen, patentierten Chemoproteomik-Technologie, die von Biognosys mitentwickelt wurde. TrueTarget ist das einzige Instrument zur Untersuchung struktureller Veränderungen im gesamten Proteom mit einer Auflösung auf Peptidebene und liefert einzigartige Einblicke in die Wirkstoffbindung und Zielidentifikation. Die Plattform verdeutlicht Wirkungsmechanismen und deckt unvorhergesehene Toxizitäten auf. Weitere Informationen finden Sie unter truetarget.bio.

TrueSignature: maßgeschneiderte Panels für die absolute Proteinquantifizierung

Die Plattform TrueSignature von Biognosys bietet hochpräzise konfigurierbare Proteomik-Panels für ein pharmakodynamisches Auslesen und die klinische Überwachung von Biomarkern - und ist eine besondere Ergänzung der Proteomik-Entdeckungsdienstleistungen des Unternehmens.

Die Plattform basiert auf einer parallelen Reaktionsüberwachungs-Massenspektrometrie, die eine vollständige Anpassung und Unabhängigkeit von der affinitätsbasierten Erkennung und Reagenz-Verfügbarkeit ermöglicht. Die TrueSignature-Panels bieten noch nie zuvor dagewesene Multiplexing-Möglichkeiten, welche die gleichzeitige absolute Quantifizierung von bis zu 100 Proteinen mit einem branchenweit führenden Durchsatz erlauben.

TrueSignature-Panels können innerhalb von Wochen entwickelt werden und sind sowohl als eigenständige als auch integrierte Lösung erhältlich. Einblicke aus TrueDiscovery-Studien helfen bei der Wahl von Proteinen in den maßgeschneiderten Panels. Diese Plattform wurde im Rahmen einer Reihe von erfolgreichen Pilotprojekten mit mehreren Partnern konzipiert und bereits in klinischen Studienumgebungen eingesetzt. Das TrueSignature-Angebot wird schon bald unter GLP und GCP verfügbar sein. Weitere Informationen finden Sie unter truesignature.bio.

Über Biognosys

Biognosys ist führend bei neuen Methoden in der Proteomik und setzt sich für die Transformation der Lifescience-Forschung ein. Dazu entwickelt das Unternehmen modernste Proteomik-Technologien und -Lösungen für die pharmazeutische und biotechnologische Forschung und Proteomik-Experten. Das Unternehmen bietet ein vielfältiges Portfolio an proprietären Proteomik-Dienstleistungen, Softwarelösungen und Kits, darunter die Plattformen TrueDiscovery™, TrueTarget™ und TrueSignature™ sowie die Vorzeigesoftware Spectronaut™. Diese Lösungen liefern multidimensionale Erkenntnisse über Proteinexpression, -funktion und -struktur bei allen biologischen Spezies und Probentypen. Die einzigartigen patentierten Technologien von Biognosys basieren auf der hochauflösenden Massenspektrometrie zur Quantifizierung von Tausenden von Proteinen in Tausenden von Proben mit branchenweit führender Präzision, Tiefe und Durchsatzleistung. Mithilfe wegweisender Datenanalytik übersetzt Biognosys Daten in verwertbare Erkenntnisse für Forschung und Entwicklung und klinische Studien. Nähere Informationen unter biognosys.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220303005060/de/

Yves Serroen



Head of Marketing and Communications

Tel: +41 (0) 79 571 09 21

yves.serroen@biognosys.com