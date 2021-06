Biolog-id baut seine Präsenz in Indien mit der Eröffnung eines Geschäftssitzes aus

Biolog-id, ein globaler Dienstleister für vernetzte Gesundheitslösungen, gibt heute die Eröffnung eines Geschäftssitzes in der Hauptstadt von Indien, Neu Dehli, bekannt. Durch die Schaffung dieses Drehkreuzes möchte biolog-id seine Kunden und Vertriebsstellen effizienter unterstützen, während es seine Verkaufsteams verstärkt.

Indien ist eines der Länder, in denen das Anforderungsniveau für die Nachverfolgbarkeit sensibler therapeutischer Produkte extrem hoch ist. Seit einigen Jahren haben indische öffentliche sowie private medizinische Institutionen ihr Interesse an der Lösung von biolog-id bekräftigt. Die seit 2019 im Einsatz befindliche Biolog Transfusion Solution wurde von einigen der renommiertesten Einrichtungen angenommen. Gestärkt durch diese Erfolge, nimmt die Nachfrage nach den einzigartigen Technologien von biolog-id durch indische Verbraucher stetig zu, die sich dafür einsetzen, die Versorgung mit Blutprodukten zu verbessern, Kosten im Gesundheitswesen zu kontrollieren und für Patienten die Sicherheit während des Transfusionsprozesses zu erhöhen.

„Durch die unterschiedlichen Installationen hat biolog-id seine Kompetenz in der Region im Bereich der Nachverfolgung, Ortung und Überwachung der Blutkomponenten unter Beweis gestellt“, erklärt Bruno Chappert, CEO von biolog-id. „Im Hinblick auf die wachsende Nachfrage war es erforderlich, dauerhaft Präsenz zu zeigen, um diesen beträchtlichen Markt, den Indien darstellt, anzugehen.“

„Unsere indischen Kunden suchen nach einem leistungsstarken, zuverlässigen und flexiblen Partner, der ihnen helfen kann, ihre digitale Transformation der Blutlieferkette durchzuführen“, sagt Deepak Singh, Managing Director von biolog-id India. „Durch diese strategische Umsetzung und Investitionen in Indien, das für weiteres Wachstum bereit ist, bauen wir ein starkes Team aus erstklassigen Fachkräften auf, die mit unseren Kunden in engem Kontakt stehen, Erfahrungen verbessern und schnelle Unterstützung bieten.“

In 14 Ländern vertreten, festigt biolog-id mit dieser Bekanntmachung seine Legitimität im Land und erweitert die bereits in Europa, den USA und Australien existierenden aktuellen Standorte von Tochterunternehmen.

Kontakt und Geschäftssitz:

Mr Deepak Singh – Director

deepak.singh@biolog-id.com

BIOLOG-ID INDIA PRIVATE LIMITED

Unit No. 39, Ground Floor, DLF Towers

Shivaji Marg, Moti Nagar

Delhi-110015.

Über biolog-id:

Biolog-id entwickelt und implementiert innovative Lösungen, mit denen Routineverfahren digital in verwertbare Daten umgewandelt werden, die bessere operative und strategische Entscheidungen für empfindliche therapeutische Produkte unterstützen: Blutprodukte (rote Blutkörperchen, Thrombozyten, Plasma), Chemotherapien, parentale Ernährung.

Die durch die Lösungen von biolog-id generierten Informationen stehen Gesundheitsfachkräften jederzeit zur Verfügung und erhöhen so ihre Prozesseffizienz, Arbeitsbedingungen und nicht zuletzt die Sicherheit der Therapeutika, die Patienten verabreicht werden.

Die patentierte Plattform von biolog-id wird in Nordamerika, Europa, dem Nahen Osten, Indien und dem asiatisch-pazifischen Raum eingesetzt. Besitzer von biolog-id sind der Gründer, die Manager und der Xerys Funds. Xerys Gestion ist ein französisches Investmentunternehmen, das in erster Linie auf Sektoren in der Entwicklungsphase setzt, zu denen das Gesundheitswesen und Biowissenschaften, erneuerbare Energien/Green Tech sowie neue digitale Technologien zählen.

Unternehmens-URL: www.biolog-id.com

Astrid Billard, astrid.billard@biolog-id.com